बुजुर्ग की लूटी 3.72 करोड़ की जमा-पूंजी, पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश, बेंगलुरु से की गिरफ्तारी

समन्वित जांच के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उसके बैंक खाते से लगभग 1.2 करोड़ रुपये बरामद किए गए, जिसे धोखाधड़ी की गई राशि का हिस्सा माना जा रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार, उल्लूर निवासी पीड़ित को आकर्षक मुनाफे का वादा करके कई किश्तों में अलग-अलग बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने को कहा गया था। गिरोह ने बाद में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और उसे विदेश भेज दिया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने लेनदेन को आसान बनाने के लिए बेंगलुरु में एक फर्जी कंपनी खाता खोला था।