बुजुर्ग की लूटी 3.72 करोड़ की जमा-पूंजी, पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश, बेंगलुरु से की गिरफ्तारी

केरल पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी में बेंगलुरु से एक व्यक्ति को गिरफ्तार (photo - AI)
करेल में साइबर अपराध पुलिस ने एक डॉक्टर से उच्च रिटर्न का वादा करके ऑनलाइन निवेश घोटाले के जरिए 3.43 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस गिरोह के प्रमुख धनुष नारायणस्वामी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोप धनुष नारायणस्वामी कर्नाटक के बेंगलुरु का निवासी है।
समन्वित जांच के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि उसके बैंक खाते से लगभग 1.2 करोड़ रुपये बरामद किए गए, जिसे धोखाधड़ी की गई राशि का हिस्सा माना जा रहा है। जांचकर्ताओं के अनुसार, उल्लूर निवासी पीड़ित को आकर्षक मुनाफे का वादा करके कई किश्तों में अलग-अलग बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने को कहा गया था। गिरोह ने बाद में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और उसे विदेश भेज दिया। जांच से पता चला कि आरोपियों ने लेनदेन को आसान बनाने के लिए बेंगलुरु में एक फर्जी कंपनी खाता खोला था।
पीड़ित से शुरुआत में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए संपर्क किया गया था, जहां धोखेबाजों ने और अधिक निवेश करने का दबाव डाला। ठगे जाने का एहसास होने पर, डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई, जिससे पुलिस को वित्तीय लेन-देन का पता चला। बाद में नारायणस्वामी को केरल लाया गया और तिरुवनंतपुरम एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया।
जांच की निगरानी शहर के पुलिस आयुक्त थॉमसॉन्ग जोस और उपायुक्त फराश टी. ने की, और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रकाश के.एस., निरीक्षक शमीर एम.के., उपनिरीक्षक (एसआई) गिरीश और सीपीओ अभिजीत के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने गिरफ्तारी की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, खासकर राज्य भर में क्रिप्टोकरेंसी और फर्जी ऑनलाइन निवेश योजनाओं से जुड़ी धोखाधड़ी में वृद्धि के बीच हुई है।
