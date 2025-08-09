334 राजनीतिक पार्टियों को झटका! चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन, आपत्ति दर्ज करने के लिए मिला 30 दिनों का समय

ये दल 2019 से अब तक पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने के आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे। इसके अलावा, इन पार्टियों के कार्यालय भी उनके पंजीकृत दस्तावेजों में उल्लिखित पते पर मौजूद नहीं हैं। इस वजह से चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है।