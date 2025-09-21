ECI का बड़ा एक्शन, 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 359 पर कार्रवाई की तैयारी, BJP सहित अन्य पार्टियों पर भी निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। आयोग ने शुक्रवार को 474 पंजीकृत लेकिन मान्यता प्राप्त न होने वाले राजनीतिक दलों (RUPPs) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। ये दल लगातार छह वर्षों से किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे। इसके अलावा, 359 अन्य दलों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन दलों ने वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक ऑडिटेड खाते जमा नहीं किए हैं, साथ ही चुनावी खर्च की रिपोर्ट भी नहीं सौंपी।