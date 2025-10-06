Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा तारीखों का ऐलान; इस बार कम चरणों में होंगे चुनाव!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 06, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान आज होगा (photo - Election Commission of India/Facebook)

Bihar Election 2025 Dates: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार मतदान कम चरणों में कराये जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने यह फैसला राज्य के दौरे के दौरान राजनीतिक दलों से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर लिया है। शनिवार को आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक में सत्ताधारी एनडीए ने चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की, जबकि विपक्ष ने दो चरणों में चुनाव की सिफारिश की। दोनों ही पक्षों ने आग्रह किया कि मतदान छठ महापर्व यानि 25 अक्टूबर के तुरंत बाद कराया जाए।

गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे। मौजूदा 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। यह घोषणा उस समय हो रही है जब तीनों चुनाव आयुक्त 4-5 अक्टूबर को बिहार दौरे के बाद दिल्ली लौटे हैं, जहां उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की थी।

मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि से CRPF की अतिरिक्त कंपनियां तैयार

सूत्र बताते हैं कि चरणों की संख्या घटने से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि के साथ सुरक्षा का ग्राफ ऊंचा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। आयोग ने पहले से ही अतिरिक्त कंपनियां तैयार रखी हैं, जो बिहार चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी ये बात

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बिहार चुनाव में हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता होंगे, जबकि पहले यह सीमा 1,500 थी। उन्होंने कहा, “पहले खासकर मतदान के अंतिम घंटों में लंबी कतारें लग जाती थीं। इस बदलाव से भीड़ और इंतजार के समय को कम करने में मदद मिलेगी।”

SIR के बाद पहली बार होगा चुनाव

बिहार चुनाव इस बार खास इसलिए भी हैं क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद होने वाला पहला विधानसभा चुनाव है। इस प्रक्रिया के तहत आयोग ने पिछले दो वर्षों की प्रथा से हटकर मतदाता सूची को पूरी तरह नया तैयार किया, न कि केवल वार्षिक संशोधन किया।

SIR के बाद इतने लाख नाम हटे

SIR के बाद बिहार की मतदाता सूची से 68.5 लाख नाम हटाए गए और 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए, जिससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ हो गई है। आयोग के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यह चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पदभार संभालने (फरवरी 2025) के बाद पहला बड़ा विधानसभा चुनाव होगा।

पिछला विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुआ था

पिछले बिहार चुनाव (2020) कोविड-19 महामारी के दौरान तीन चरणों 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर में हुए थे। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। उस चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 56.93% रहा था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी (59.69%) पुरुषों (54.45%) से अधिक थी।

आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मुकाबला राजद-कांग्रेस गठबंधन से होगा। 2020 में राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि भाजपा और जदयू ने मिलकर 117 सीटें जीती थीं। इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज भी उतरने जा रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।

Updated on:

06 Oct 2025 10:11 am

Published on:

06 Oct 2025 09:57 am

