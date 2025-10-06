Bihar Election 2025: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे करेगा तारीखों का ऐलान; इस बार कम चरणों में होंगे चुनाव!

Bihar Election 2025 Dates: चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार मतदान कम चरणों में कराये जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने यह फैसला राज्य के दौरे के दौरान राजनीतिक दलों से मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखकर लिया है। शनिवार को आयोग और राजनीतिक दलों की बैठक में सत्ताधारी एनडीए ने चुनाव एक ही चरण में कराने की मांग की, जबकि विपक्ष ने दो चरणों में चुनाव की सिफारिश की। दोनों ही पक्षों ने आग्रह किया कि मतदान छठ महापर्व यानि 25 अक्टूबर के तुरंत बाद कराया जाए।