SIR प्रक्रिया को लेकर इन राज्यों में गहराया संकट, BLO के खिलाफ विरोध तेज़, अब तक हो चुकीं कई आत्महत्याएं

केरल के कन्नूर जिले में रविवार को एक BLO की आत्महत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया। पय्यान्नूर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 18 के BLO अनीश जॉर्ज (44), जो एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे, ने अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के अत्यधिक काम के बोझ और समय की कमी से अनीश परेशान थे। उनके पिता ने बताया, "वह रात 2 बजे तक फॉर्म भरते रहते थे। उन्हें खाने-पीने का भी समय नहीं मिलता था।"