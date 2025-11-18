Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR प्रक्रिया को लेकर इन राज्यों में गहराया संकट, BLO के खिलाफ विरोध तेज़, अब तक हो चुकीं कई आत्महत्याएं

केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के SIR अभियान के खिलाफ कर्मचारी संगठन बहिष्कार कर रहे हैं और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 18, 2025

SIR

SIR प्रक्रिया से बढ़ रहे आत्महत्या के मामले (IANS)

चुनाव आयोग (ECI) के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने तीन राज्यों - केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम आठ मौतें हो चुकी हैं, जिनमें दो BLO की आत्महत्याएं शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों ने SIR कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख कर रहे हैं।

केरल में BLO की आत्महत्या

केरल के कन्नूर जिले में रविवार को एक BLO की आत्महत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया। पय्यान्नूर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 18 के BLO अनीश जॉर्ज (44), जो एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे, ने अपने घर में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के अत्यधिक काम के बोझ और समय की कमी से अनीश परेशान थे। उनके पिता ने बताया, "वह रात 2 बजे तक फॉर्म भरते रहते थे। उन्हें खाने-पीने का भी समय नहीं मिलता था।"

जिला प्रशासन ने खारिज किया आरोप

जिला प्रशासन ने दबाव के आरोपों को खारिज किया है। कलेक्टर ने कहा कि अनीश की प्रगति सामान्य थी और कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। पुलिस जांच में कोई सुसाइड नोट या संदिग्ध परिस्थिति नहीं मिली। फिर भी, राज्य चुनाव आयोग ने कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

BLO संगठनों में SIR का बहिष्कार

इस घटना के बाद केरल में BLO संगठनों ने SIR कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया। सत्तारूढ़ CPI(M) नेता एमवी जयराजन ने चुनाव आयोग की आलोचना की और स्थानीय निकाय चुनाव तक SIR रोकने की मांग की। विपक्षी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अनीश की मौत को SIR के 'सिस्टेमैटिक दबाव' का प्रमाण बताते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई। कांग्रेस नेता रिजिल मक्कुट्टी ने इसे 'भाजपा एजेंडे' से जोड़ा।

राजस्थान में ट्रेन के सामने कूदे BLO

राजस्थान के जयपुर जिले के कालवाड़ क्षेत्र में एक अन्य BLO मुकेश कुमार जांगिड़ (48), जो सरकारी शिक्षक थे, ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास मिले सुसाइड नोट में अधिकारियों के लगातार दबाव और निलंबन की धमकी का जिक्र था। परिवार ने SIR की कड़ी समयसीमा को मौत का मुख्य कारण बताया।

पश्चिम बंगाल में मतदाता डर से 6 आत्महत्याएं

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया ने अलग संकट पैदा किया है। पिछले एक महीने में कम से कम 9 मौतें हुई हैं, जिनमें 6 आत्महत्याएं शामिल हैं। ये मौतें मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच नाम कटने के डर से जुड़ी बताई जा रही हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग पर 'भय का माहौल' फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता ने कहा, "SIR ने लाखों गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची है, जिससे ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं।

क्या है SIR प्रक्रिया?

SIR मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है, जिसके तहत 18-19 साल के युवाओं को जोड़ने और नामों की जांच के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने इसे 12 राज्यों में चलाया है, लेकिन समय की कमी और अतिरिक्त बोझ ने BLOs पर दबाव बढ़ा दिया। आयोग का कहना है कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Nov 2025 11:21 am

Published on:

18 Nov 2025 11:19 am

Hindi News / National News / SIR प्रक्रिया को लेकर इन राज्यों में गहराया संकट, BLO के खिलाफ विरोध तेज़, अब तक हो चुकीं कई आत्महत्याएं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

पटना

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय

‘संजय यादव मुर्दाबाद…बिहार छोड़ो’: राबड़ी के आवास पर RJD कार्यकर्ताओं का हंगामा

RJD workers
राष्ट्रीय

‘बेटी घर छोड़कर चली गई, लालू देखते रहे’: पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने RJD प्रमुख पर उठाए सवाल

Rohini Acharya and Lalu Prasad
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.