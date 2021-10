Electricity Crisis In Delhi: राजधानी में हो सकती है बिजली की कमी, सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में इन दिनों बिजली संकट ( Electricity Crisis In Delhi ) गहरा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली में बिजली की किल्लत को लेकर आशंक जताई गई है। यही नहीं टाटा पावर ने लोगों को बकायदा मैसेज भेजा है।

इस मैसेज में लोगों को संभलकर बिजली के इस्तेमाल की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejeriwal ) ने बिजली संकट का आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) को खत लिखा है।

Coal shortage | Delhi CM Arvind Kejriwal writes to PM Narendra Modi, requesting the intervention of the latter's office for diversion of adequate coal & gas to power plants supplying electricity to the national capital pic.twitter.com/9BaJXvp7q4