Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेहोशी की दवा देकर महिला मरीज से बलात्कार, इमरजेंसी वार्ड का टेक्निशियन गिरफ्तार

Telangana Rape Case: तेलंगाना के करीमनगर में निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। यह शर्मनाक वारदात उस समय हुई जब महिला टाइफाइड और तेज बुखार के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी।

हैदराबाद तेलंगाना

Devika Chatraj

Sep 09, 2025

Rape Case
महिला मरीज के साथ दुष्कर्म (File Photo)

तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। यह शर्मनाक वारदात उस समय हुई जब महिला टाइफाइड और तेज बुखार के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के एक टेक्निशियन को गिरफ्तार किया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, पीड़िता को कुछ दिन पहले टाइफाइड और तेज बुखार की शिकायत के चलते करीमनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि तीन दिन पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात टेक्निशियन ने महिला के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत अपने परिजनों को की, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद करीमनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत टेक्निशियन को हिरासत में लिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही, घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक जांच भी शुरू की गई है।

अस्पताल प्रशासन पर उठे सवाल

इस घटना ने निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में ऐसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत आरोपी ने कैसे की और क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक थी?

मामले की जांच जारी

पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं। साथ ही, अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2025 03:48 pm

Published on:

09 Sept 2025 03:41 pm

Hindi News / National News / बेहोशी की दवा देकर महिला मरीज से बलात्कार, इमरजेंसी वार्ड का टेक्निशियन गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.