बेहोशी की दवा देकर महिला मरीज से बलात्कार, इमरजेंसी वार्ड का टेक्निशियन गिरफ्तार

तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया। यह शर्मनाक वारदात उस समय हुई जब महिला टाइफाइड और तेज बुखार के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के एक टेक्निशियन को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता को कुछ दिन पहले टाइफाइड और तेज बुखार की शिकायत के चलते करीमनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि तीन दिन पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात टेक्निशियन ने महिला के साथ बलात्कार किया। घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत अपने परिजनों को की, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
शिकायत मिलने के बाद करीमनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। भारतीय दंड संहिता (IPC) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत टेक्निशियन को हिरासत में लिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही, घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक जांच भी शुरू की गई है।
इस घटना ने निजी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि अस्पताल में ऐसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत आरोपी ने कैसे की और क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक थी?
पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता है या नहीं। साथ ही, अस्पताल के अन्य कर्मचारियों और प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पुलिस अधीक्षक ने कहा, "हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"