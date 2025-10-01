गरबा में छोटे कपड़े वालों की एंट्री… धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

माता बंबरबेनी के दर्शन के दौरान शास्त्री ने कहा, "गरबा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, देवी की आराधना का प्रतीक। लेकिन आजकल छोटे-छोटे कपड़े और बिना सीमाओं के प्रवेश से इसकी पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं। आयोजकों को चाहिए कि वे मुख्य द्वार पर गोमूत्र का छिड़काव करें। यह न केवल शुद्धिकरण का प्रतीक है, बल्कि कुछ धार्मिक समुदायों की सीमाओं का भी सम्मान करेगा।" उन्होंने उदाहरण देते हुए जोड़ा कि जिस तरह कुछ समुदाय कुछ यात्राओं में हिस्सा नहीं लेते, वैसे ही सांस्कृतिक आयोजनों में भी अपनी-अपनी परंपराओं का पालन होना चाहिए।