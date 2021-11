पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, सरकार ने वित्त-वर्ष 2020-21 के लिए PF का ब्याज खाताधारकों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि EPFO ने बताया कि कुल 21 .38 करोड़ खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर हो चुका है।

epfo deposit interest amount over 21 crore accounts, know how to check