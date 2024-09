EPFO Pensioners To Get Payments From Any Bank Branch : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 78 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए बैंक के शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं होगी। पेंशन जारी होने पर तुरंत जमा कर दी जाएगी।