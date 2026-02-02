सुनेत्रा पर सवाल उठाने वाले खुद हैं अनजान! क्या आपको पता है राजीव गांधी ने कब ली थी PM पद की शपथ ?

Prime Minister: अजित पवार का निधन होते ही सुनेत्रा पवार के शपथ लेने पर सोशल मीडिया पर उन्हें जम कर ट्रोल किया गया। इस शोर-शराबे के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है-क्या सुनेत्रा (Sunetra Pawar Viral Video) पर हंसने वाले 'कीबोर्ड वॉरियर्स' खुद इतिहास का पूरा सच जानते हैं? राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने (Rajiv Gandhi Oath Date) की तारीख के बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। सच्चाई यह है कि राजीव गांधी के शपथ ग्रहण का मामला उतना सीधा नहीं है, जितना सोशल मीडिया के मीम (Memes) बनाने वाले समझते हैं। इतिहास के पन्ने पलटें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है।