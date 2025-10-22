फर्जी दस्तावेजों से नकली UK स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेजों के साथ युवक गिरफ्तार (File Photo)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को एक बड़ा खुलासा हुआ, जब लुधियाना के एक युवक को फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ लिया गया। युवक ब्रिटेन (UK) में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर विदेश जाने की तैयारी में था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों की सख्त जांच के दौरान उसके सभी कागजात नकली साबित हो गए। इस घटना ने एक बार फिर वीजा फ्रॉड के बढ़ते मामलों को उजागर कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक लुधियाना का निवासी है, जो यूके के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का दावा कर रहा था। उसके पास स्टडी वीजा था, जो यूके दूतावास से जारी किया गया था। हालांकि, एयरपोर्ट पर प्री-डिपार्चर चेक के दौरान इमिग्रेशन ब्यूरो (BOI) के अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच में उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए। ये दस्तावेज कथित तौर पर किसी फर्जीवाड़ा गिरोह द्वारा तैयार किए गए थे, जो विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को नकली कागजात उपलब्ध कराता है।
युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली पुलिस के आईजीआई एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह नकली दस्तावेजों के जरिए वीजा इंटरव्यू पास करने में सफल रहा था, लेकिन एयरपोर्ट पर सत्यापन में फंस गया। पुलिस को शक है कि यह किसी बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसमें एजेंट्स युवाओं को ऊंची फीस लेकर फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते हैं।
लुधियाना पुलिस को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है, क्योंकि आरोपी का संबंध लुधियाना से है। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 336(3) (जालसाजी) और 340(2) (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, और उसके संभावित एजेंट्स या सहयोगियों की तलाश की जा रही है। अगर रैकेट का पर्दाफाश होता है, तो कई अन्य युवक भी फंस सकते हैं।
पिछले कुछ महीनों में देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां युवा फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट्स के सहारे विदेश जाने की कोशिश में पकड़े गए। विशेष रूप से यूके और यूएस स्टडी वीजा के मामलों में फ्रॉड बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एजेंट्स न केवल नकली दस्तावेज बनाते हैं, बल्कि बैंक बैलेंस भी फर्जी तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं। इमिग्रेशन अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वीजा प्रक्रिया में पारदर्शिता रखें और किसी भी संदिग्ध एजेंट से बचें।
