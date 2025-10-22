फर्जी दस्तावेजों से नकली UK स्टडी वीजा पर विदेश जाने की कोशिश में युवक गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक लुधियाना का निवासी है, जो यूके के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का दावा कर रहा था। उसके पास स्टडी वीजा था, जो यूके दूतावास से जारी किया गया था। हालांकि, एयरपोर्ट पर प्री-डिपार्चर चेक के दौरान इमिग्रेशन ब्यूरो (BOI) के अधिकारियों ने उसके दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच में उसकी डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए। ये दस्तावेज कथित तौर पर किसी फर्जीवाड़ा गिरोह द्वारा तैयार किए गए थे, जो विदेश जाने के इच्छुक युवाओं को नकली कागजात उपलब्ध कराता है।