क्या एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे फिल्मी सितारे सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम? वायरल लिस्ट पर बवाल, केस दर्ज

फिल्मी सितारों के नाम पर फर्जी वोटर आईडी (X)
सोशल मीडिया पर एक फर्जी वोटर लिस्ट (Fake Voetr List) वायरल होने से हड़कंप मच गया है, जिसमें मशहूर अभिनेत्रियों सामंथा रूथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu), तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) के नाम और फोटो शामिल हैं। इस मामले में मधुरा नगर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 336(4) (जालसाजी) और 353(1)(सी) (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि वायरल वोटर लिस्ट में दिखाए गए नाम, फोटो और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर पूरी तरह से फर्जी और छेड़छाड़ किए गए हैं। सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सैयद याहिया कमाल की शिकायत के अनुसार, इस वायरल पोस्ट में झूठा दावा किया गया कि ये अभिनेत्रियां हैदराबाद में एक ही पते पर रजिस्टर्ड वोटर हैं। यह गलत जानकारी फैलाकर लोगों को गुमराह करने और आधिकारिक चुनावी जानकारी का दुरुपयोग करने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है।
मधुरा नगर पुलिस ने इस फर्जी पोस्ट के स्रोत का पता लगाने और इसे प्रसारित करने वालों की पहचान करने की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने भी चेतावनी जारी की है कि बिना सत्यापित जानकारी साझा करने या फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीएचएमसी ने अपने बयान में कहा, "कुछ लोग संशोधित तस्वीरों और फर्जी ईपीआईसी नंबरों के साथ गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिसमें फिल्म अभिनेताओं को मतदाता सूची में शामिल दिखाया गया है।"
यह घटना 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले सामने आई है, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफार्मों से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें और फर्जी खबरों से बचें। अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारी साझा न करने की सलाह दी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।
