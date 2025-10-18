क्या एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे फिल्मी सितारे सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम? वायरल लिस्ट पर बवाल, केस दर्ज

यह घटना 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले सामने आई है, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक प्लेटफार्मों से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करें और फर्जी खबरों से बचें। अधिकारियों ने लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारी साझा न करने की सलाह दी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है।