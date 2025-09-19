असम के फेमस सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत, CM हिमंत बिस्वा ने जताया शोक

रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे स्थानीय समय पर सिंगापुर की खाड़ी में स्कूबा डाइविंग के दौरान ज़ुबीन बेहोश हो गए। सिंगापुर पुलिस ने उन्हें समुद्र से बचाया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंटेंसिव केयर में रखे जाने के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। ज़ुबीन ने अपने करियर में 40 से अधिक भाषाओं में 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनमें असमिया, बांग्ला और बॉलीवुड के हिट नंबर 'या अली' (फिल्म गैंगस्टर, 2006) शामिल हैं। वे 12 वाद्य यंत्र बजाने के माहिर थे और असम के सबसे अधिक कमाई करने वाले गायक के रूप में जाने जाते थे।