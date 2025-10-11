किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम मोदी आज करेंगे ‘धन धान्य कृषि योजना’ की शुरुआत

पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विशेष कृषि कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह किसानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वह एक जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, पीएम मोदी 35,440 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वह 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही, 11,440 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले 'दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन' का भी शुभारंभ करेंगे।