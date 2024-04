पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने की भविष्यवाणी, 'लोकसभा चुनाव में पंजाब की सभी सीटों पर 'आप' को मिलेगी जीत, जेल जाने से Delhi CM अरविंद का बढ़ गया कद'

नई दिल्लीPublished: Apr 02, 2024 01:53:58 pm Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Farooq Abdullah says, Arvind Kejriwal has now become a big leader: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेल जाने से अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ गया और अब वह बड़े नेता बन गए। इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा।

Farooq Abdullah Said, AAP will won all 13 seats in Punjab: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है, "जेल जाने के बाद उनका कद बढ़ गया है। वह अब बड़े नेता बन गए हैं। इससे AAP पार्टी को फायदा होगा। AAP पंजाब की सभी 13 सीटें जीतेगी।" कांग्रेस-आप दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतेंगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ेगा।

आप के 4 नेता जाएंगे जेल: आतिशी



सीएम की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चार नेताओं सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा और आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जताई। आतिशी ने यह दावा किया है कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए किसी ने संपर्क किया था और यह कहा कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ अन्यथा ईडी गिरफ्तारी कर लेगी। हालांकि आतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आप पार्टी इन बातों से नहीं डरने वाली है। वहीं यह खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की पहली रात जेल में बेहद बैचेनी में कटी। वह रात में कई बार कुर्सियों पर बैठकर चिंतन-मनन करते हुए पाए गए। उन्होंने रात में कई बार पानी भी पीया। दिल्ली सीएम रातभर जेल में बदलते रहे करवटें



दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल 2024 को 14 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद की पहली रात जेल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बीती। उन्हें 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी सेल में बंद रखा गया है। यह बताया जा रहा है कि केजरीवाल जेल में रात भर करवटें बदलते रहे। उनके लिए घर से बना खाना भी आया। अरविंद को जहां कैद में रखा गया है, वह एक हाई सिक्योरिटी सेल है। उनके सेल और आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिसकी मॉनिटरिंग जेल महानिदेशक कर रहे हैं।



यह भी पढ़ें - 'BJP ज्वाइन करो अन्यथा ED तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी', आप नेता आतिशी ने किया दावा, कहा- 'केजरीवाल को नहीं दूंगी धोखा' पढ़ना जारी रखे