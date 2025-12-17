बेकाबू हुई तेज़ रफ्तार कार और पेड़ से जा टकराई, अमरेली में 3 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं और इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। भारत (India) में भी रोड सेफ्टी में चूक होने की वजह से इस तरह के सड़क हादसों के मामले अक्सर ही सामने आते हैं। इसी तरह का एक कार एक्सीडेंट (Car Accident) आज, बुधवार, 17 दिसंबर को तड़के सुबह हुआ। गुजरात (Gujarat) के अमरेली (Amreli) में कार एक्सीडेंट से हड़कंप मच गया।