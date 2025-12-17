बेकाबू हुई तेज़ रफ्तार कार और पेड़ से जा टकराई, अमरेली में 3 लोगों की मौत

Car accident in Amreli (Photo - Video screenshot)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले आए दिन ही कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं और इनमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। भारत (India) में भी रोड सेफ्टी में चूक होने की वजह से इस तरह के सड़क हादसों के मामले अक्सर ही सामने आते हैं। इसी तरह का एक कार एक्सीडेंट (Car Accident) आज, बुधवार, 17 दिसंबर को तड़के सुबह हुआ। गुजरात (Gujarat) के अमरेली (Amreli) में कार एक्सीडेंट से हड़कंप मच गया।
आज तड़के सुबह गुजरात के अमरेली में हुए कार एक्सीडेंट से चीखपुकार मच गई। कार तेज़ रफ्तार में जा रही थी और तभी ड्राइवर के कंट्रोल खोने की वजह से कार बेकाबू हो गई। इसके बाद वो सड़क किनारे के पेड़ से जोर से जा टकराई।
एक्सीडेंट के समय कार में 4 लोग सवार थे। जानकारी मिलने के बाद अमरेली फायर एंड इमरजेंसी टीम, स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। चारों को कार से बाहर निकाला गया, तो उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
इस कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति घायल हो गया। अमरेली फायर एंड इमरजेंसी टीम ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल किस वजह से छूटा। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के नाम और उनके मूल स्थान का खुलासा नहीं किया है।
