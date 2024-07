FASTag Rules: 1 अगस्त से बदल जाएंगे FASTag के नियम, Toll Plazas पर गलती करने पर हो जाएंगे Blacklist

क्या है नया फास्टैग नियम (What is the new fastag rule) फास्टैग के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि उपयोगकर्ताओं को अपनी Know Your Customer (KYC) प्रक्रिया को अपडेट करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नए नियमों के अनुसार, जिन फास्टैग अकाउंट्स को पांच साल या उससे अधिक समय हो चुका है, उन्हें अपडेट या बदलवाना आवश्यक है। इसके लिए फास्टैग उपयोगकर्ताओं को अपने अकाउंट की इंश्योरेंस डेट की जांच करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण से इसे बदलवाना होगा।

जिन फास्टैग अकाउंट्स को तीन साल हो गए हैं, उन्हें दोबारा KYC कराने की आवश्यकता है। फास्टैग सेवा के माध्यम से KYC कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। उपयोगकर्ता और कंपनियाँ अपने फास्टैग अकाउंट की KYC प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 अगस्त तक आपके फास्टैग अकाउंट का KYC प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तो 1 अगस्त से उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

कैसे करें KYC KYC के लिए आपके पास वाहन के सभी दस्तावेज और गाड़ी के मालिक का पहचान पत्र (ID Card) होना चाहिए। KYC अपडेट के दौरान आपको वाहन की आगे और पीछे की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। उपयोगकर्ताओं को अपनी KYC प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक पूरी करनी होगी।