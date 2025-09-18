कोलकाता में वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं, GST में सुधार और बंगाल को विशेष राहत

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी दरों की समीक्षा का मकसद मध्यम वर्ग, किसानों और एमएसएमई को राहत देना है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों का अंतिम लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। भविष्य में एकल जीएसटी दर की संभावना पर विचार करते हुए उन्होंने हाल ही में जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक का जिक्र किया, जहां उत्तर प्रदेश के अनुरोध पर कुछ दरों की समीक्षा की गई और अनुपालन को आसान बनाने के लिए सुधार किए गए।