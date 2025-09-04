जाम नहीं हटा पाए तो पूर्व मंत्री ने बॉडीगार्डों को जड़ दिया थप्पड़! जातिवादी गालियां भी देने का आरोप; FIR दर्ज

अंगरक्षकों का आरोप है कि पूर्व मंत्री ने ट्रैफिक जाम हटाने में विफल रहने पर कथित तौर पर जातिवादी गालियां दीं और थप्पड़ भी जड़ दिया। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार ने मीडिया को पूर्व मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की जानकारी दी।