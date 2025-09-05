Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पहले 2 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर खुद कूद गई मां, आखिर क्यों किया ऐसा जानिए पूरा मामला

गुजरात के सूरत में एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

सूरत

Devika Chatraj

Sep 05, 2025

Dead
2 साल के बेटे के साथ 13वीं मंजिल से कूद गई मां (File Photo)

गुजरात के सूरत शहर के अलथाण इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 2 साल के मासूम बेटे को 13वीं मंजिल से फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना बुधवार शाम को हुई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। मां-बेटे की लाशें सोसाइटी में स्थापित गणेश पंडाल से मात्र 20 फीट की दूरी पर पड़ी थीं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, मृतका पूजा, जो एक लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी थी, अपने 2 साल के बेटे कृषिव के साथ लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पूजा घर से ब्लाउज का पीस लेकर निकली थी और पहले एक महिला टेलर के घर गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिलने पर वह सीधे 13वीं मंजिल पर चली गई। इसके बाद उसने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया और महज 12 सेकंड बाद खुद भी छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस जांच में क्या सामने आया?

पुलिस की प्रारंभिक जांच में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूजा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। घटना के समय पास में ही गणेश पंडाल होने के बावजूद, काफी देर तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। गिरने की आवाज सुनकर सोसाइटी का एक व्यक्ति बाहर आया और दोनों की लाशें देखी। इसके बाद 108 एम्बुलेंस और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों शवों का सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया।

क्या हो सकता है कारण?

हालांकि, पुलिस ने अभी तक आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आसपास के लोगों और प्रारंभिक जांच से मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पूजा के इस कदम ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।

जांच में जूती पुलिस

यह घटना उस समय हुई जब सोसाइटी में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। इतने करीब पंडाल होने के बावजूद इस हादसे का तुरंत पता न चलना भी कई सवाल खड़े करता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रही है।

Published on:

05 Sept 2025 09:54 am

Hindi News / National News / पहले 2 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर खुद कूद गई मां, आखिर क्यों किया ऐसा जानिए पूरा मामला

