पहले 2 साल के बेटे को 13वीं मंजिल से फेंका, फिर खुद कूद गई मां, आखिर क्यों किया ऐसा जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मृतका पूजा, जो एक लूम्स फैक्ट्री मालिक की पत्नी थी, अपने 2 साल के बेटे कृषिव के साथ लिफ्ट से 13वीं मंजिल पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पूजा घर से ब्लाउज का पीस लेकर निकली थी और पहले एक महिला टेलर के घर गई, लेकिन वहां कोई नहीं मिलने पर वह सीधे 13वीं मंजिल पर चली गई। इसके बाद उसने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया और महज 12 सेकंड बाद खुद भी छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।