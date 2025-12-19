कोहरे से प्रभावित होंगी उड़ानें, फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री और एयरलाइंस की चेतावनी

शुक्रवार को खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। स्पाइसजेट की दिल्ली–अहमदाबाद फ्लाइट SG 8193 को पहले करीब 6 घंटे तक लेट किया गया और बाद में सुबह 4 बजे इसे पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों का आरोप है कि उनकी फ्लाइट रात 10 बजे निर्धारित थी, जिसे पहले 2 बजे और फिर 4 बजे तक टाल दिया गया। इस दौरान यात्रियों को घंटों तक विमान के अंदर बैठाकर रखा गया और अंत में फ्लाइट रद्द कर दी गई। यात्रियों का कहना है कि न तो वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई। न ही होटल या अन्य अकोमोडेशन की सुविधा दी गई। रिफंड को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।