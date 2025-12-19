19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

कोहरे से प्रभावित होंगी उड़ानें, फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री और एयरलाइंस की चेतावनी

Flight Cancellation: घने कोहरे के कारण फ्लाइट संचालन प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयर इंडिया और इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 19, 2025

फ्लाइट कैंसिलेशन की चेतावनी (ANI)

Flight Cancellation Due to Fog: दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और बेहद कम दृश्यता (Visibility) के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयर इंडिया, इंडिगो और दिल्ली एयरपोर्ट ने शुक्रवार के लिए यात्रियों के लिए विशेष यात्रा एडवाइजरी जारी की है। इसमें फ्लाइट के लेट होने या रद्द (Cancel) होने की आशंका जताई गई है।

उत्तर भारत में बढ़ रहा कोहरा

दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण ऑपरेशनल बाधाएं बनी रह सकती हैं।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने शेयर किया पोस्ट

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा, “यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन के संपर्क में रहें, आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स से अपडेट लेते रहें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें। यात्रियों की सहायता के लिए एयरपोर्ट पर पैसेंजर फैसिलिटेशन टीमें तैनात हैं।”

6 घंटे देरी के बाद इंडिगो फ्लाइट कैंसिल

शुक्रवार को खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। स्पाइसजेट की दिल्ली–अहमदाबाद फ्लाइट SG 8193 को पहले करीब 6 घंटे तक लेट किया गया और बाद में सुबह 4 बजे इसे पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। यात्रियों का आरोप है कि उनकी फ्लाइट रात 10 बजे निर्धारित थी, जिसे पहले 2 बजे और फिर 4 बजे तक टाल दिया गया। इस दौरान यात्रियों को घंटों तक विमान के अंदर बैठाकर रखा गया और अंत में फ्लाइट रद्द कर दी गई। यात्रियों का कहना है कि न तो वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई। न ही होटल या अन्य अकोमोडेशन की सुविधा दी गई। रिफंड को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इससे नाराज यात्रियों ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

फ्री रीबुकिंग और फुल रिफंड का ऑप्शन

एयर इंडिया ने गुरुवार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली और उत्तर, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने बताया कि संभावित व्यवधान को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। एयर इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि देरी या रद्द होने की स्थिति में ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की मदद करेगा। कुछ फ्लाइट्स के यात्रियों को पहले से सूचना दी जाएगी। यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के फ्लाइट बदल सकते हैं। या फिर पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील

एयरलाइन ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की है। इंडिगो एयरलाइंस ने भी उत्तरी भारत में घने कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, “सुबह के शुरुआती घंटों में यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी या रीशेड्यूल का सामना करना पड़ सकता है।” इंडिगो ने बताया कि वह मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के साथ समन्वय कर रही है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू हुआ कैटेगरी-III ऑपरेशन

दिल्ली एयरपोर्ट ने जानकारी दी कि घने कोहरे के चलते कैटेगरी-III (Category III) लैंडिंग ऑपरेशन लागू कर दिया गया है। इस प्रणाली के तहत विमान बेहद कम दृश्यता में भी सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं, हालांकि इससे उड़ानों में देरी और व्यवधान की संभावना बढ़ जाती है।

Published on:

19 Dec 2025 11:00 am

Hindi News / National News / कोहरे से प्रभावित होंगी उड़ानें, फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री और एयरलाइंस की चेतावनी

