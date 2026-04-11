वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा STF ने दबोचा

कौशल चौधरी गैंग से जुड़े साहिल चौहान को इस आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैंग का सरगना कौशल चौधरी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद गैंग का नेटवर्क सक्रिय रहा। साहिल चौहान पर आरोप है कि वह विदेश से बैठकर गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था, जिसमें फंडिंग, टारगेटिंग और शूटरों की व्यवस्था जैसे काम शामिल थे। उसकी गिरफ्तारी को इस गैंग की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।