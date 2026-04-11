वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान भारत लाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर हरियाणा STF ने दबोचा

गैंगस्टर साहिल चौहान (X)
कौशल चौधरी गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर, जो विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक वारदातों की साजिश रचने और लंबे समय से फरार रहने के आरोप में वांछित था, साहिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़े ऑपरेशन के तहत उसे शनिवार को भारत डिपोर्ट किया गया, जिसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर उतरते ही हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया।
जांच एजेंसियों के अनुसार साहिल चौहान पर गंभीर आरोप हैं कि वह विदेश में रहते हुए भारत में कई आपराधिक घटनाओं, खासकर सुपारी किलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिशों में शामिल रहा है। बताया जाता है कि वह अपने नेटवर्क के जरिए भारत में शूटरों और फंडिंग की व्यवस्था करता था और कई जघन्य वारदातों को अंजाम दिलवाने में सक्रिय भूमिका निभाता था। इन गतिविधियों के चलते वह न सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि NIA की भी निगरानी में था।
कौशल चौधरी गैंग से जुड़े साहिल चौहान को इस आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैंग का सरगना कौशल चौधरी फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद गैंग का नेटवर्क सक्रिय रहा। साहिल चौहान पर आरोप है कि वह विदेश से बैठकर गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था, जिसमें फंडिंग, टारगेटिंग और शूटरों की व्यवस्था जैसे काम शामिल थे। उसकी गिरफ्तारी को इस गैंग की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
साहिल चौहान की डिपोर्टेशन और भारत वापसी की पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय तरीके से की गई। केंद्रीय एजेंसियों और हरियाणा STF ने संयुक्त रणनीति के तहत उसे भारत लाने का ऑपरेशन प्लान किया। IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग के तुरंत बाद उसे हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ में कई अन्य गैंगस्टरों, विदेशी नेटवर्क और अपराध की साजिशों से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं।
एजेंसियों का मानना है कि साहिल चौहान से पूछताछ के दौरान गैंग के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, फंडिंग चैनल और भारत में सक्रिय शूटर नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। इससे संगठित अपराध के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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