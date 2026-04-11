Bengal elections: ‘इतनी भीड़ मेरी गुजरात की रैलियों में भी नहीं आई’, बर्धमान में पीएम मोदी ने कहा यह बदलाव की झलक

Bengal elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है और सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक रैली और सभाओं का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे है। इन रैलियों के दौरान नेताओं के भाषण सुर्खियों में छाए रहते है। ऐसे ही एक बयान हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली के दौरान दिया। पीएम ने कहा कि बंगाल में उनकी रैलियों में जितनी भीड़ और उत्साह दिख रहा है, वैसा उन्होंने अपने गृह राज्य गुजरात में भी पहले कभी नहीं देखा।