वैभव सूर्यवंशी के फैन हुए शशि थरूर, RCB के खिलाफ खतरनाक पारी देख कही बड़ी बात

Vaibhav Suryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryvanshi) ने ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे पाने का सपना बड़े-बड़े खिलाड़ी भी देखते हैं। आईपीएल 2026 में उनकी खतरनाक बल्लेबाजी ने फैंस ही नहीं, बल्कि खेल और राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियों को भी फैन बना दिया है। इसी कड़ी में शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।