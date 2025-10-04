CBI के पूर्व अधिकारियों पर गिरी गाज, SC के आदेश के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR

CBI के दो पूर्व अधिकारियों, नीरज कुमार (पूर्व संयुक्त निदेशक) और विनोद कुमार पांडेय (इंस्पेक्टर) पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जो 2000 के एक CBI केस से जुड़े हैं। शिकायतकर्ता विजय अग्रवाल और शीश राम सैनी ने दावा किया है कि इन अधिकारियों ने जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की और दस्तावेज जब्ती में प्रक्रियागत अनियमितताएं बरतीं। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके भाई को शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया गया, जबकि सैनी ने अधिकारियों पर डराने-धमकाने और अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इन आरोपों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B (आपराधिक साजिश) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई शामिल है।