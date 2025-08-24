झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन को किया गया हाउस अरेस्ट, घर के बाहर भारी पुलिसबल तैनात; वजह भी सामने आई

पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आकर बोला है कि आप यहां से नहीं जा सकते। आईएएनएस से बातचीत करते हुए चंपई ने कहा कि जगह-जगह पुलिस ने कोल्हान से आने वाले उनके समर्थकों को रोका है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला और खूंटी से लोग आ रहे थे। सभी को रोका गया है।