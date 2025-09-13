मेघालय के पूर्व सीएम लापांग का 91 साल की उम्र में निधन

मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्य में शासन को मजबूत करने, विकास कार्यों का विस्तार करने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के काफी प्रयासों किए थे जिन्हें खूब सराहना भी मिली थी। लापांग को राज्य में गठबंधन की राजनीति के मुश्किल समय में, अपने सहयोगियों और राजनीतिक जानकारों के बीच आम सहमति बनाने की अपनी क्षमता के लिए पहचाना जाता था। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लापांग की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, माहेह लापांग जनता के सच्चे नेता थे जिनकी सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता दशकों तक रही।