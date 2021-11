पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को Supreme Court से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, CBI को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। वसूली मामले में फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ( Parambir Singh ) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यही नहीं कोर्ट ने सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि परमबीर की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन वे सीबीआई ( CBI ) के समक्ष प्रस्तुत होकर जांच में सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

Supreme Court agrees to hear Param Bir Singh's plea and issues notice to Maharashtra government and CBI & posts the matter for hearing on December 6.