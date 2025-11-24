Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बच्चे की किलकारी से छलके आंसू, पूर्व नक्सली ने कहा- ‘आज सबकुछ है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था…’

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पूर्व नक्सली सम्मी ने बच्ची को जन्म दिया। उसने कहा कि दलम में रहकर तो यह नामुमकिन था। आज जो कुछ भी है, उसका सपना तक नहीं देखा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 24, 2025

पूर्व नक्सली ने बच्चे को दिया जन्म (फोटो- सोशल मीडिया)

कभी अबूझमाड़ की जंगलों में खाक छानने वाली नक्सली सम्मी (Naxalite Women) आज मां बन चुकी है। अपने नवजात बच्चे को गोद में लेते ही उसके आंसू छलक पड़े। सम्मी और उसका पति अर्जुन जोकि पूर्व PLGA कमांडर था और पूर्व नक्सली भूपति ऊर्फ वेणुगोपाल का बॉडीगार्ड था। अब पुर्नवास योजना के तहत आम जिंदगी जी रहे हैं। दोनों ने इसी साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया था।

दरअसल, नक्सली के दलम में शादी के बाद युवक की नसंबदी की कर दी जाती है, लेकिन 32 साल के अर्जुन को माओवादी सीनियर लीडर ने बख्श दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जनवरी में दंपती ने समर्पण किया था। फरवरी में सम्मी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि आमतौर पर कैडर को पिता बनने के लिए रिवर्स नसबंदी करवानी पड़ती है। दलम (माओवादी ग्रुप) में कपल्स के लिए बर्थ-कंट्रोल सर्जरी जरूरी थी। सर्जरी के बाद भी, माओवादी लीडरशिप कपल्स को अलग होने के लिए मजबूर करती थी ताकि वे मूवमेंट पर फोकस कर सकें।

दलम में रहकर नॉर्मल लाइफ जीना नामुमकिन

बच्चे को गोद में लेकर सम्मी ने कहा कि दलम में रहकर नॉर्मल फैमिली लाइफ का सपना देखना नामुमकिन था। पहले हम सिर्फ छिपना जानते थे। हम शादी या बच्चों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। सम्मी ने कहा कि आज मेरे पास वह सबकुछ है, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं, गढ़चिरौली के SP नीलोत्पल खुद हॉस्पिटल गए और नए जन्मे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बच्चा इस बात का सबूत है कि शांति की जीत होती है।

महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट संजीवनी

दंपती के आत्म समर्पण करने के बाद महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने 'प्रोजेक्ट संजीवनी' के तहत उनका स्वागत किया । प्रोजेक्ट संजीवनी महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक खास प्रोग्राम है, जो पुराने माओवादियों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद करता है। पुलिस ने उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ई-श्रम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाने में मदद की। सरकार ने उन्हें रिहैबिलिटेशन के लिए 16.3 लाख रुपये दिए। उन्होंने कपल को भरोसा और सुरक्षा दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Nov 2025 11:27 am

Hindi News / National News / बच्चे की किलकारी से छलके आंसू, पूर्व नक्सली ने कहा- ‘आज सबकुछ है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था…’

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘कचरा इतना नहीं करो कि साफ करने में घिन आए…’ खेसारी लाल यादव ने किस पर कसा तंज?

खेसारी लाल यादव
पटना

Bihar Politics: बिहार में क्यों चुनाव हार गया महागठबंधन? कांग्रेस ने 43 नेताओं को थमाया नोटिस तो बाहर आई सच्चाई

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘काउंटिंग एजेंट थे, बन गए मंत्री… है ना मोदी-नीतीश का जादू?’ मंत्री दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप का तंज

Bihar politics
पटना

Bihar Politics: दिलीप जायसवाल के मंत्री बनते ही नए प्रदेश अध्यक्ष पर अटकलें शुरू, इन चार नामों पर चर्चा तेज

Dilip Jaiswal
पटना

बेटे को मंत्री बना अब जन सुराज के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा, मनोज भारती बोले- 2-4 और विधायकी की नर्सरी लगा दीजिए

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.