बच्चे की किलकारी से छलके आंसू, पूर्व नक्सली ने कहा- ‘आज सबकुछ है, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था…’

दरअसल, नक्सली के दलम में शादी के बाद युवक की नसंबदी की कर दी जाती है, लेकिन 32 साल के अर्जुन को माओवादी सीनियर लीडर ने बख्श दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जनवरी में दंपती ने समर्पण किया था। फरवरी में सम्मी के गर्भवती होने की जानकारी मिली। पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि आमतौर पर कैडर को पिता बनने के लिए रिवर्स नसबंदी करवानी पड़ती है। दलम (माओवादी ग्रुप) में कपल्स के लिए बर्थ-कंट्रोल सर्जरी जरूरी थी। सर्जरी के बाद भी, माओवादी लीडरशिप कपल्स को अलग होने के लिए मजबूर करती थी ताकि वे मूवमेंट पर फोकस कर सकें।