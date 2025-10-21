पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप, वीडियो में खोले परिवार के काले राज

मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता था। लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया। मुस्तफा ने अमरिंदर पर DGP न बनाए जाने की साजिश का आरोप लगाया और जूनियर दिनकर गुप्ता के DGP बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। 2021 में रिटायरमेंट के बाद वे कांग्रेस में सक्रिय हो गए और नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार बने। उन्हें पांच वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। 2022 के मलेरकोटला विधानसभा चुनाव में AAP के मोहम्मद जमील उर रहमान से 21,686 वोटों से हार गईं। मुस्तफा की पुत्रवधू (अकील की पत्नी) को चार साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था, जो सुर्खियों में रहा। यह नियुक्ति छुट्टी वाले दिन हुई थी और विवादास्पद मानी गई।