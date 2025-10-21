Patrika LogoSwitch to English

पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप, वीडियो में खोले परिवार के काले राज

हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पर बेटे अकील अख्तर की हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में अकील ने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे मामला और गहरा गया है।

3 min read

भिवानी

image

Devika Chatraj

Oct 21, 2025

पंजाब के पूर्व DGP पर बेटे के हत्या के आरोप (File Photo)

हरियाणा के पंचकूला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पंजाब के पूर्व डीजीपी (DGP) मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना समेत पूरे परिवार पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। पड़ोसी शमशुद्दीन की शिकायत पर MDC थाना पुलिस ने मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ धारा 103(1) और 61 BNS के तहत FIR दर्ज की है। यह मामला 16 अक्टूबर को अकील की रहस्यमयी मौत के बाद और उलझ गया है, जब उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों पर जान से मारने की साजिश रचने का खुलासा किया था।

मौत का रहस्य

35 वर्षीय अकील अख्तर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वकील थे और पंचकूला में रहते थे। 16 अक्टूबर की देर रात करीब 9 बजे परिवार ने उन्हें बेसुध हालत में पाया। परिजनों के मुताबिक, दवाओं की ओवरडोज से उनकी मौत हुई। उन्हें सेक्टर-6 के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) ले जाया गया, जहां नमाज-ए-जनाजा के बाद सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। अकील के एक बेटा और एक बेटी हैं।

पड़ोसी ने परिवार पर लगाए हत्या के आरोप

हालांकि, मौत को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पड़ोसी शमशुद्दीन ने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में दावा किया कि अकील की पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे, जिसमें रजिया सुल्ताना भी शामिल थीं। शमशुद्दीन ने आरोप लगाया कि परिवार ने मिलकर अकील की हत्या की साजिश रची। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने ओवरडोज को मौत का कारण बताया था, लेकिन अब हत्या के एंगल से जांच तेज हो गई है।

वीडियो में किया दावा

अफेयर का दावा: "मैंने डेढ़ साल पहले अपने डैड और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया। मुझे यह पहले ही पता लगना चाहिए था। शादी के एक साल बाद 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया, लेकिन वह भाग गया था।"

डिटेंशन और झूठे केस: "इसके बाद उन्होंने मुझे लीगली डिटेन कराया। मैं बहुत मेंटली प्रेशर में हूं। लगता है आज फिर झूठा केस करेंगे। एक बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं। SHO और कमिश्नर ने कहा था कि पर्चा मत करो, टिक नहीं पड़ेगा।"

परिवार की साजिश: "गमेरी मां और मेरी बहन डैड के कमरे में बैठे थे कि इसका कुछ इंतजाम करो। पंचकूला में इनकी चल नहीं पा रही, क्योंकि यहां की पुलिस इनके अंडर में नहीं आती। चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे। मुझे कहते थे कि तेरा कैरेक्टर मैं स्टेब्लिश कर दूंगा।"

बहन पर आरोप: अकील ने बहन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह घर छोड़कर किसी के साथ चली गई थी और शादी करना चाहती थी, जबकि परिवार विरोधी था। "मैं 2012 में सोनीपत से लॉ कर रहा था। मुझे नहीं पता वह कहां से पैसे अरेंज करती थी।"

शादी का दर्द: "मेरी वाइफ की शादी मेरे साथ नहीं, मेरे डैड के साथ हुई। शादी की पहली रात को भी उसने मुझे टच नहीं करने दिया। सुबह पूछा तो बोली- मेरे साथ नहाना था क्या? फिर लड़ाई हुई।"

रीहैब और उत्पीड़न: "मुझे जबरदस्ती रिहैब सेंटर में रखा गया, जबकि मैं क्लीन था। घरवालों ने गैंगस्टर्स के साथ संबंध का झूठा आरोप लगाकर पंजाब पुलिस से हरियाणा से उठवा लिया। मेरी गैस एजेंसी के पैसे भी नहीं देते। मलेरकोटला में कहते हैं कि ये पागल हो गया है। बिना परीक्षण के पागलों वाली दवाई खिलाईं। मुझे कुत्ता बोलते हैं, धक्का देते हैं। वीडियो भी हैं मेरे पास। बहन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। डराते हैं कि कुछ किया तो रेप केस लगा देंगे।"

परिवार का विवादित इतिहास

मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का करीबी माना जाता था। लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद हो गया। मुस्तफा ने अमरिंदर पर DGP न बनाए जाने की साजिश का आरोप लगाया और जूनियर दिनकर गुप्ता के DGP बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए। 2021 में रिटायरमेंट के बाद वे कांग्रेस में सक्रिय हो गए और नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार बने। उन्हें पांच वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं। 2022 के मलेरकोटला विधानसभा चुनाव में AAP के मोहम्मद जमील उर रहमान से 21,686 वोटों से हार गईं। मुस्तफा की पुत्रवधू (अकील की पत्नी) को चार साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था, जो सुर्खियों में रहा। यह नियुक्ति छुट्टी वाले दिन हुई थी और विवादास्पद मानी गई।

Published on:

21 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / National News / पंजाब के पूर्व DGP मुहम्मद मुस्तफा पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप, वीडियो में खोले परिवार के काले राज

राष्ट्रीय

