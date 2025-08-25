TTD लैंड स्वैप डील पर बवाल, 1,500 करोड़ के घोटाले का आरोप

TTD ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है। TTD का कहना है कि यह लैंड स्वैप तिरुमाला की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया गया है। उनके अनुसार, APTA से प्राप्त जमीन तिरुमाला पहाड़ियों के निकट है और भविष्य में भक्तों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, शहरी मंडल में दी गई जमीन पर पहले से ही कुछ निर्माण मौजूद हैं। TTD ने कहा कि यह समझौता मंदिर की जमीन को उचित उपयोग के लिए सुरक्षित करने के लिए था और इसे भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले राजनीतिक आरोपों का विषय नहीं बनाना चाहिए।