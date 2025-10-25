Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

Delhi Police Encounter: दिल्ली पुलिस ने महरौली इलाकों में हथियार तस्करी से जुड़े कुख्यात कोकू पहाड़िया को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया और नांगलोई में तीन अन्य बदमाशों को पकड़ा।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 25, 2025

दिल्ली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर (ANI)

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के महरौली और नांगलोई इलाकों में अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। महरौली में कुख्यात हथियार तस्कर कनिष्क उर्फ काकू उर्फ कोकू पहाड़िया को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया गया, जबकि नांगलोई में तीन अन्य बदमाशों को गोली लगने के बाद पकड़ा गया। ये सभी अपराधी अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य संगीन मामलों में वांटेड थे।

अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल काकू पहाड़िया

साउथ दिल्ली के महरौली थाने की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लाडो सराय श्मशान घाट रोड पर एक खतरनाक अपराधी हथियारों के साथ घूम रहा है। सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही 27 वर्षीय काकू पहाड़िया (मदनगीर निवासी) संदिग्ध वाहन से पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। पकड़े जाने के डर से उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल काकू को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से दो पिस्तौलें, भरी हुई मैगजीन और चार खाली कारतूस बरामद हुए। काकू लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी के धंधे में सक्रिय था।

नांगलोई में तीन बदमाशों का सफाया

उसी बीच, नांगलोई थाना क्षेत्र में पुलिस को तीन बदमाशों के छिपे होने की टिप मिली। जब पुलिस ने छापा मारा, तो बदमाशों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में तीनों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। इन बदमाशों पर हत्या, लूटपाट और हथियारों के अवैध धंधे के कई केस दर्ज हैं।

बदमाशों से पूछताछ जारी

दिल्ली पुलिस के डीसीपी (साउथ) ने बताया, "ये कार्रवाई अपराधियों को सबक सिखाने के लिए की गई है। कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है।" इन एनकाउंटरों से राजधानी में अपराध का ग्राफ कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने सभी घायल बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है, और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 10:16 am

Hindi News / National News / दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud: e-SIM यूजर्स सावधान, कैसे ठग ने लगाया 10.5 लाख का चूना

राष्ट्रीय

महिला ने अंडरगारमेंट्स में छुपाया 1 किलो सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त

राष्ट्रीय

क्या है नेली नरसंहार की कहानी, 42 साल बाद असम विधानसभा में पेश होगी रिपोर्ट, सामने आएगा सच

राष्ट्रीय

जयपुर की शान थे पीयूष, अपनेपन से करते थे गुलाबीनगर की बातें, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ का दिया था स्लोगन

Piyush Pandey Death
राष्ट्रीय

Bihar Assembly elections: 3 महीने का सर्वे, तैयार की प्रत्याशियों की लिस्ट, फिर भी कांग्रेस के हाथ नहीं मजबूत सीट

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.