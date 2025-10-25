दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

दिल्ली में 4 बदमाशों का एनकाउंटर (ANI)
दिल्ली पुलिस ने राजधानी के महरौली और नांगलोई इलाकों में अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। महरौली में कुख्यात हथियार तस्कर कनिष्क उर्फ काकू उर्फ कोकू पहाड़िया को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया गया, जबकि नांगलोई में तीन अन्य बदमाशों को गोली लगने के बाद पकड़ा गया। ये सभी अपराधी अवैध हथियारों की तस्करी और अन्य संगीन मामलों में वांटेड थे।
साउथ दिल्ली के महरौली थाने की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लाडो सराय श्मशान घाट रोड पर एक खतरनाक अपराधी हथियारों के साथ घूम रहा है। सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही 27 वर्षीय काकू पहाड़िया (मदनगीर निवासी) संदिग्ध वाहन से पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। पकड़े जाने के डर से उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल काकू को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से दो पिस्तौलें, भरी हुई मैगजीन और चार खाली कारतूस बरामद हुए। काकू लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी के धंधे में सक्रिय था।
उसी बीच, नांगलोई थाना क्षेत्र में पुलिस को तीन बदमाशों के छिपे होने की टिप मिली। जब पुलिस ने छापा मारा, तो बदमाशों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ में तीनों के पैरों में गोली लगने से वे घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। इन बदमाशों पर हत्या, लूटपाट और हथियारों के अवैध धंधे के कई केस दर्ज हैं।
दिल्ली पुलिस के डीसीपी (साउथ) ने बताया, "ये कार्रवाई अपराधियों को सबक सिखाने के लिए की गई है। कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है।" इन एनकाउंटरों से राजधानी में अपराध का ग्राफ कम करने में मदद मिलेगी। पुलिस ने सभी घायल बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है, और उनके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग