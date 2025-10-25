दिल्ली के महरौली और नांगलोई में काकू पहाड़िया समेत चार बदमाशों का एनकाउंटर

साउथ दिल्ली के महरौली थाने की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि लाडो सराय श्मशान घाट रोड पर एक खतरनाक अपराधी हथियारों के साथ घूम रहा है। सुबह करीब 3:15 बजे पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही 27 वर्षीय काकू पहाड़िया (मदनगीर निवासी) संदिग्ध वाहन से पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। पकड़े जाने के डर से उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल काकू को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से दो पिस्तौलें, भरी हुई मैगजीन और चार खाली कारतूस बरामद हुए। काकू लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी के धंधे में सक्रिय था।