मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 कुकी उग्रवादी ढेर, अभियान जारी

मणिपुर में चार कुकी उग्रवादी ढेर (IANS)
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के कम से कम चार कुकी उग्रवादियों को मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी।
रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, "4 नवंबर की सुबह जल्दी, खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान, खानपी गांव में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने अकारण गोलीबारी की।" चुराचांदपुर से लगभग 80 किमी पश्चिम स्थित इस गांव में असम राइफल्स की टीम सक्रिय थी। गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने कड़ा मुकाबला किया, जिसमें यूकेएनए के चार सशस्त्र कैडर मारे गए।
यह यूकेएनए एक गैर-एसओओ (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस) उग्रवादी समूह है, जो 2008 के शांति समझौते का हिस्सा नहीं बना। समूह हाल ही में एक गांव के मुखिया की हत्या, स्थानीय लोगों को धमकाने और क्षेत्र में शांति बाधित करने जैसे अत्याचारों में शामिल रहा है। मारे गए उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। एक उग्रवादी को जिंदा पकड़ा भी गया।
अभियान अभी जारी है और आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इसे मासूम नागरिकों की सुरक्षा और मणिपुर में शांति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है।
पिछले एक सप्ताह (25 अक्टूबर से 1 नवंबर) में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने थौबल, तेंगनौपाल, खूगा, बिष्णुपुर, इंफाल वेस्ट और ईस्ट समेत कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाए। इनमें
