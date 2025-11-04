मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 कुकी उग्रवादी ढेर, अभियान जारी

रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, "4 नवंबर की सुबह जल्दी, खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान, खानपी गांव में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने अकारण गोलीबारी की।" चुराचांदपुर से लगभग 80 किमी पश्चिम स्थित इस गांव में असम राइफल्स की टीम सक्रिय थी। गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने कड़ा मुकाबला किया, जिसमें यूकेएनए के चार सशस्त्र कैडर मारे गए।