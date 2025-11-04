Patrika LogoSwitch to English

मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 कुकी उग्रवादी ढेर, अभियान जारी

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए अभियान में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के चार उग्रवादियों को मार गिराया। कार्रवाई में हथियार-गोला बारूद बरामद हुए और एक उग्रवादी को जिंदा पकड़ा गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Nov 04, 2025

मणिपुर में चार कुकी उग्रवादी ढेर (IANS)

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के कम से कम चार कुकी उग्रवादियों को मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी।

खुफिया जानकारी के आधार पर चला अभियान

रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, "4 नवंबर की सुबह जल्दी, खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान, खानपी गांव में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने अकारण गोलीबारी की।" चुराचांदपुर से लगभग 80 किमी पश्चिम स्थित इस गांव में असम राइफल्स की टीम सक्रिय थी। गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने कड़ा मुकाबला किया, जिसमें यूकेएनए के चार सशस्त्र कैडर मारे गए।

हथियार और गोला-बारूद बरामद

यह यूकेएनए एक गैर-एसओओ (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस) उग्रवादी समूह है, जो 2008 के शांति समझौते का हिस्सा नहीं बना। समूह हाल ही में एक गांव के मुखिया की हत्या, स्थानीय लोगों को धमकाने और क्षेत्र में शांति बाधित करने जैसे अत्याचारों में शामिल रहा है। मारे गए उग्रवादियों के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। एक उग्रवादी को जिंदा पकड़ा भी गया।

अभी भी जारी है अभियान

अभियान अभी जारी है और आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है। भारतीय सेना और असम राइफल्स ने इसे मासूम नागरिकों की सुरक्षा और मणिपुर में शांति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है।

हालिया अभियानों का जायजा

पिछले एक सप्ताह (25 अक्टूबर से 1 नवंबर) में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने थौबल, तेंगनौपाल, खूगा, बिष्णुपुर, इंफाल वेस्ट और ईस्ट समेत कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाए। इनमें

  • 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जो PREPAK (PRO), PLA, RPF/PLA और KCP (PWG) जैसे प्रतिबंधित समूहों से जुड़े थे।
  • 16 हथियार और युद्ध सामग्री बरामद, जिसमें INSAS LMG, राइफलें, ग्रेनेड, 51mm मोर्टार शेल, रेडियो सेट और नकदी शामिल।
  • 4.7 किलोग्राम मेथामफेटामाइन, हेरोइन और अन्य अवैध वस्तुएं जब्त, जैसे 14,500 WIN सिगरेट पैकेट और 863 शराब की बोतलें।

Published on:

04 Nov 2025 01:51 pm

Hindi News / National News / मणिपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 कुकी उग्रवादी ढेर, अभियान जारी

