Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्यार में बने शारीरिक संबंध…दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान ने मचाई सनसनी, रेप का आरोपी बरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सहमति से बने संबंधों को अपराध मैंने से मना किया लेकिन दोस्ती को यौन हिंसा का लाइसेंस नहीं बताया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार किया।

2 min read

नई दिल्ली

image

Devika Chatraj

Oct 24, 2025

दिल्ली HC ने पोक्सो मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणियां कीं, जो सहमति और दोस्ती के दावों को लेकर थीं। इन मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया कि सहमति से बने संबंधों को अपराध का नाम देना उचित नहीं है, लेकिन साथ ही दोस्ती को यौन हिंसा या शारीरिक शोषण का लाइसेंस नहीं माना जा सकता।

पहला मामला: सहमति से संबंध, सजा रद्द

प्रथम मामले में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कुंदन सिंह नेगी की अपील को स्वीकार करते हुए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध थे। पीड़िता ने 14 नवंबर 2016 को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसका न्यूड वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और 10 नवंबर 2016 को जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद 12 और 13 नवंबर को भी उसने धमकी देकर पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया।

कोर्ट ने पीड़िता को दोषी पाया

अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच दो महीने की जान-पहचान थी और घटना के बाद भी पीड़िता आरोपी से मिलती रही, साथ रहती थी और यहां तक कि जेल में भी उससे मिलने गई। इस आधार पर अदालत ने कहा कि संबंध सहमति से थे और इसे अपराध का रंग नहीं दिया जा सकता।

दूसरा मामला: नाबालिग से दुष्कर्म

दूसरे मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (Pocso) अधिनियम के तहत याचिका खारिज करते हुए कहा कि “दोस्ती बलात्कार, बंधक बनाने या पीड़िता को बेरहमी से पीटने का लाइसेंस नहीं देती।”

दोनों में सालों से जान पहचान

FIR के अनुसार, नाबालिग लड़की कई वर्षों से आरोपी को पड़ोसी के रूप में जानती थी। आरोपी ने उसे अपने एक दोस्त के घर ले जाकर बार-बार मारपीट की और घटना का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने दावा किया कि उनका रिश्ता सहमति से था, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि दोस्ती यौन हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकती।

आरोपी के तर्क को किया ख़ारिज

जस्टिस शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा साक्ष्य पीड़िता के बयान का समर्थन करते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत होता है। आरोपी ने तर्क दिया कि एफआईआर घटना के 11 दिन बाद दर्ज की गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि नाबालिग के आघात और भय के कारण शिकायत में देरी स्वाभाविक थी।

अदालत का फैसला

17 अक्टूबर के अपने आदेश में, जस्टिस शर्मा ने कहा कि आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अतः अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं बनता। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने जांच में सहयोग न करने और पूर्व में चार बार जमानत याचिकाओं के खारिज होने या वापस लिए जाने का भी हवाला दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

24 Oct 2025 01:13 pm

Hindi News / National News / प्यार में बने शारीरिक संबंध…दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान ने मचाई सनसनी, रेप का आरोपी बरी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar elections: कर्पूरी की जन्मभूमि से राजद- कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, कहा- जननायक की उपाधि चोरी करने में जुटे ये लोग

PM Modi
राष्ट्रीय

Bihar elections: ‘मल्लाह का बेटा बन रहा उपमुख्यमंत्री तो इनको रही तकलीफ’, BJP पर जमकर बरसे मुकेश सहनी

राष्ट्रीय

पहले अंतरिक्ष कुमार और अब आदित्य यादव… पुणे NDA में 15 दिनों में दूसरी मौत! जांच के आदेश

NDA Pune Passing out parade
मुंबई

Viral Video: चलती थार का गेट खोल कर पेशाब करने लगा युवक,यूजर्स ने की एक्शन की डिमांड

Gurgaon Thar Viral Video
राष्ट्रीय

कौन थे वैष्णव कृष्णकुमार जिन्हें मिला था UAE गोल्डन वीज़ा, कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

vaishnav krishnakumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.