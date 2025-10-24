प्यार में बने शारीरिक संबंध…दिल्ली हाईकोर्ट में पीड़िता के बयान ने मचाई सनसनी, रेप का आरोपी बरी

प्रथम मामले में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कुंदन सिंह नेगी की अपील को स्वीकार करते हुए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध थे। पीड़िता ने 14 नवंबर 2016 को शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसका न्यूड वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और 10 नवंबर 2016 को जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद 12 और 13 नवंबर को भी उसने धमकी देकर पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया।