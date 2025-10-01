LPG से UPI तक… आज से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

हर महीने की तरह अक्टूबर भी कई बड़े बदलाव लेकर आया है। आज से LPG सिलेंडर की बुकिंग, UPI पेमेंट्स, NPS निवेश, ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग और FASTag रिचार्ज जैसे 5 महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गया है। ये बदलाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और मासिक खर्च पर सीधा असर डालेंगे। कुछ में राहत मिलेगी, तो कहीं थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी।