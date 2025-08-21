गणेश उत्सव: मूर्तियों से संजने लगे देश भर के बाजार, इस देश की करेंसी पर विराजते हैं गणपति बप्पा

भारत में भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, और तमिलनाडु में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और पुणे में, यह त्योहार सबसे भव्य रूप में देखा जाता है, जहां विशाल पंडालों में भव्य गणेश मूर्तियों की स्थापना, भक्ति भजनों, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, कर्नाटक में बेंगलुरु और हुबली, तथा तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहरों में भी यह पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दौरान लोग गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं, और विसर्जन के समय भव्य शोभायात्राएं निकालते हैं।