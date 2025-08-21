Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

गणेश उत्सव: मूर्तियों से संजने लगे देश भर के बाजार, इस देश की करेंसी पर विराजते हैं गणपति बप्पा

Ganesh Chaturthi 2025: पिछले पांच सालों में गणेश उत्सव से जुड़े कारोबार में बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 से 2025 तक, मूर्तियों, सजावट सामग्री, झूमरों, और पूजा सामग्री के कारोबार में हर साल औसतन 8-12% की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 21, 2025

Ganesh Chaturthi
गणेश चतुर्थी 2025 (File Photo)

गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे देश में जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं। इस बार 27 अगस्त से शुरू होने वाले इस पर्व के लिए बाजार गणपति बप्पा की रंग-बिरंगी और इको-फ्रेंडली मूर्तियों से सज गए हैं। मूर्तिकारों ने मिट्टी और गोबर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से बनी मूर्तियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, वहीं भक्तों में सजावट और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर उत्साह चरम पर है।

मूर्तियों की बिक्री में बढोत्तरी

देश भर के बाजारों में गणेश चतुर्थी की तैयारियां अपने चरम पर हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, देहरादून, झालावाड़ और बलरामपुर जैसे शहरों में मूर्तियों की बिक्री शुरू हो चुकी है। मिट्टी की मूर्तियों की मांग इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों से ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं और पानी में आसानी से घुल जाती हैं।

इको-फ्रेंडली गणपति की बढ़ती लोकप्रियता

इस बार झालावाड़ और देहरादून जैसे शहरों में इको-फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां खास आकर्षण का केंद्र हैं। मिट्टी और गोबर से बनी ये मूर्तियां न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि इनकी कीमत भी बाजार में बिकने वाली पीओपी मूर्तियों से कम है। श्री कृष्ण गोशाला, झालावाड़ में कार्मिकों को जयपुर में प्रशिक्षण देकर ऐसी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, जो जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाती हैं।

इस देश की करेंसी पर विराजते हैं गणपति बप्पा

भगवान गणेश न केवल भारत में, बल्कि इंडोनेशिया की करेंसी पर भी विराजते हैं? इंडोनेशिया के 20,000 रुपये के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी है, जो उनकी वैश्विक लोकप्रियता का प्रतीक है। यह नोट 1998 में जारी किया गया था और आज भी प्रचलन में है। गणेश जी को इंडोनेशिया में बुद्धि, कला और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है।

पिछले 5 सालों में कारोबार में इजाफा

पिछले पांच सालों में गणेश उत्सव से जुड़े कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2020 से 2025 तक, मूर्तियों, सजावट सामग्री, झूमरों, और पूजा सामग्री के कारोबार में हर साल औसतन 8-12% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में बड़े पंडालों और घरेलू पूजा के लिए मूर्तियों की मांग ने इस कारोबार को और बढ़ावा दिया है।

2020: कोविड-19 महामारी के कारण कारोबार में कमी आई थी, लेकिन छोटी मूर्तियों और घरेलू पूजा सामग्री की बिक्री बनी रही।
2021: महामारी के बाद बाजार में रौनक लौटी, मूर्तियों की बिक्री में 10% वृद्धि।
2022: इको-फ्रेंडली मूर्तियों की मांग में 20% की बढ़ोतरी, कुल कारोबार में 15% वृद्धि।
2023: सजावट सामग्री जैसे झूमरों और कंठीहार की मांग में 25% की वृद्धि।
2024: मूर्तियों की कीमतों में 10-15% की वृद्धि, कुल कारोबार में 12% की बढ़ोतरी।
2025: इस साल मूर्तियों और सजावट सामग्री की बिक्री में 15% तक वृद्धि की उम्मीद।

भारत में कहां-कहां गणेश चतुर्थी की धूम

भारत में भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, और तमिलनाडु में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और पुणे में, यह त्योहार सबसे भव्य रूप में देखा जाता है, जहां विशाल पंडालों में भव्य गणेश मूर्तियों की स्थापना, भक्ति भजनों, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, कर्नाटक में बेंगलुरु और हुबली, तथा तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहरों में भी यह पर्व उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस दौरान लोग गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, मोदक अर्पित करते हैं, और विसर्जन के समय भव्य शोभायात्राएं निकालते हैं।

Published on:

21 Aug 2025 04:33 pm

Hindi News / National News / गणेश उत्सव: मूर्तियों से संजने लगे देश भर के बाजार, इस देश की करेंसी पर विराजते हैं गणपति बप्पा

