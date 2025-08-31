प्रेमी की दूसरी लड़की से शादी होने की बात सुनते ही नाराज हो गई गर्लफ्रेंड, 13 दिनों तक रही गायब; फिर…

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रेम प्रसंग हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 26 वर्षीय भक्ति जितेंद्र मयेकर की हत्या उसके प्रेमी द्वारा कर दी गई। यह घटना तब सामने आई, जब युवती के लापता होने के 13 दिन बाद उसका शव आंबा घाट से बरामद किया गया।