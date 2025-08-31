Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

प्रेमी की दूसरी लड़की से शादी होने की बात सुनते ही नाराज हो गई गर्लफ्रेंड, 13 दिनों तक रही गायब; फिर…

रत्नागिरी में दिल दहला देने वाली घटना! 26 वर्षीय भक्ति की उसके प्रेमी ने ही निर्मम हत्या कर दी। दूसरी लड़की से शादी की खबर से नाराज भक्ति की हत्या कर शव खाई में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है।

मुंबई

Mukul Kumar

Aug 31, 2025

Crime (फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रेम प्रसंग हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 26 वर्षीय भक्ति जितेंद्र मयेकर की हत्या उसके प्रेमी द्वारा कर दी गई। यह घटना तब सामने आई, जब युवती के लापता होने के 13 दिन बाद उसका शव आंबा घाट से बरामद किया गया।

भक्ति जितेंद्र मयेकर रत्नागिरी तालुका के मिरजोले इलाके की रहने वाली थी और 17 अगस्त से लापता थी। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस और अपराध अन्वेषण शाखा लगातार उसकी तलाश में जुटी थी।

जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले

जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे, जिससे शक की सुई भक्ति के खंडाला निवासी प्रेमी की ओर घूमी। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका विवाह तय हो गया था, जिससे भक्ति नाराज थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव और विवाद बढ़ने लगा। इन झगड़ों ने आखिरकार एक खूनी मोड़ ले लिया।

आरोपी ने कबूला गुनाह

आरोपी ने कबूला कि उसने भक्ति को बहाने से आंबा घाट बुलाया और वहीं उसकी हत्या कर दी। शव को उसने घाट की खाई में फेंक दिया था ताकि कोई सबूत न बचे।

शनिवार को रत्नागिरी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने राजू काकडे हेल्प अकादमी के स्वयंसेवकों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। यह कार्रवाई देर रात तक चली और आखिरकार शव को घाट की खाई से बरामद कर लिया गया।

शव की हालत खराब

पुलिस के अनुसार, शव की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन पहचान के कुछ आधार मिलने से पुष्टि हो सकी कि यह भक्ति मयेकर का ही शव है।

रत्नागिरी पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और आगे की जांच तेजी से की जा रही है। आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

Updated on:

31 Aug 2025 11:05 am

Published on:

31 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / National News / प्रेमी की दूसरी लड़की से शादी होने की बात सुनते ही नाराज हो गई गर्लफ्रेंड, 13 दिनों तक रही गायब; फिर…

