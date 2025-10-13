‘लड़कियां रात में बाहर न निकलें’, अब बैकफुट पर आई सीएम ममता, मायूस पिता बोले- पश्चिम बंगाल से विश्वास उठ गया

दुर्गापुर गैंगरेप केस में ममता बनर्जी का बयान (Photo-IANS)
Durgapur Gang Rape Case: दुर्गापुर गैंगरेप केस को लेकर दिए बयान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) घिर गई हैं। उन्होंने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। अब अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ममता ने मीडिया से कहा कि आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं। इस तरह की राजनीति न करें।
उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीएम ममता ने पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इधर, ममता के बयान को लपकते हुए बीजेपी नेता व आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है।
जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम रविवार को दुर्गापूर जा रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बलात्कारियों और अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया है।
पीड़िता के पिता ने कहा कि जैसे ही आरोपियों ने मेरी बच्ची को घेर लिया। उसका दोस्त वहां से भाग गया। मेरी बेटी इस वक्त बहुत दर्द में है। वह चल भी नहीं सकती है। वह अस्पताल में बिस्तर पर है। हम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमें डर है कि वह उसे मार सकते हैं। हम बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहते हैं। हमारा पश्चिम बंगाल पर से विश्वास उठ गया है। वह ओडिशा में पढ़ाई कर सकती है। इधर, ओडिशा सरकार द्वारा गठित टीम पीड़िता से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन दुर्गापूर के प्रशासन ने उन्हें मिलने नहीं दिया।
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। सभी पास के गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास पीड़िता का मोबाइल था। इससे कॉल किया गया था। टावर लोकेशन से आरोपियों की जानकारी मिली।
पुलिस ने कहा कि पीड़िता दुर्गापूर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 10 अक्टूबर की रात वह अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी। कैंपस गेट पर कुछ युवक खड़े थे। जिन्होंने पीड़िता के साथ दरिंदगी की।
