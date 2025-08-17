‘लोगों के अधिकार छीन रही सरकार…’ पूर्व CM लालू यादव ने BJP और चुनाव आयोग पर साधा निशाना

Bihar Assembly Election 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत करते हुए केंद्र की भाजपा (BJP) सरकार और चुनाव आयोग (Election Commission of India) पर मतदाताओं के अधिकारों को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर सिस्टमैटिक इलेक्टोरल रोल्स (SIR) के जरिए लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रहे हैं। लालू ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा, "हम इस षडयंत्र को सफल नहीं होने देंगे।"