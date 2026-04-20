हर शहर में सिविल लाइन्स का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या है मकसद?

पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया, जिससे सत्ता और अधिकार की जगह कर्तव्य और जिम्मेदारी का संदेश दिया जा सके। इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर को सेवा तीर्थ नाम दिया गया, जो शासन को सेवा भाव से जोड़ने की कोशिश को दर्शाता है। इंडिया गेट के पास ब्रिटिश काल के प्रतीक हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया, जो आम जनता के कल्याण की भावना को दर्शाता है।