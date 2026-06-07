इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी से मिले अरविंद केजरीवाल



इस बैठक से पहले आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि आप आदमी पार्टी इस गठबंधन में नहीं है। इसलिए उनका कुछ कहना सही नहीं होगा। आगे की रणनीति क्या होगी ये वो ही बता पाएंगे। वहीं एक और आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय और छोटे दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच ऐसी राजनीतिक समझ दिखाई देती है, जिससे दोनों दल बारी-बारी से सत्ता में बने रह सकें। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की अपील भी की।