7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु में विजय की सरकार पर एमके स्टालिन का बड़ा दावा, बोले-‘तीन महीने में हो सकती है विदाई’

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी फिर तेज हो गई है। एम.के. स्टालिन ने दावा किया है कि थलपति विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार तीन महीने भी नहीं चल पाएगी। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी और सहयोगियों के समर्थन के कारण ही TVK सत्ता में है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Anurag Animesh

Jun 07, 2026

M.K. Stalin on tvk

एमके स्टालिन(फोटो-ANI)

M.K. Stalin: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य में थलपति विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार को लेकर डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए एम.के. स्टालिन ने कहा कि इसमें संदेह है कि विजय की सरकार तीन महीने भी पूरा कर पाएगी। एम.के. स्टालिन लगातार विजय और टीवीके सरकार पर हमलावर है। इससे पहले भी कई बार विजय को घेर चुके हैं।

TVK सरकार हमारी मेहरबानी से- स्टालिन


डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने अपने गठबंधन के पार्टियों को TVK का समर्थन करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा न हो और राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति से बचा जा सके। स्टालिन ने यह भी कहा कि उस समय उनकी प्राथमिकता तमिलनाडु में ऐसी किसी परिस्थिति को रोकना था, जिससे भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिल सके। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित पांच राजनीतिक दल इस समय TVK सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये सभी दल पहले डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) का हिस्सा रह चुके हैं।

टीवीके पर साधा निशाना


शनिवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए TVK सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर डीएमके और उसके सहयोगी दलों का रुख अलग होता, तो राजनीतिक हालात कुछ और हो सकते थे। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से TVK सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को और मजबूत करने पर जोर दिया। अपने संबोधन में स्टालिन ने कहा कि चुनावों के बाद उनके गठबंधन में शामिल कई दलों ने TVK को समर्थन देने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि सहयोगी दलों के नेताओं ने पहले उनसे इस बारे में चर्चा की थी और उनकी जानकारी में ही यह कदम उठाया गया था।

खुद अपना चुनाव हार गए थे स्टालिन


राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन को अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। टीवीके के नेता ने ही स्टालिन को चुनाव में हरा दिया। जिसके बाद सत्ता छीनने के साथ-साथ उन्हें अपनी सीट गवांनी पड़ी थी।

INDIA गठबंधन में बैठक से पहले बढ़ी कलह: सीपीआईएम ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, DMK के तेवर भी सख्त, TMC का रुख क्या?

ये भी पढ़ें
INDIA Alliance parties question each other

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Jun 2026 04:52 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु में विजय की सरकार पर एमके स्टालिन का बड़ा दावा, बोले-‘तीन महीने में हो सकती है विदाई’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

इंडिया गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस ने दिया बड़ा अपडेट, 23 पार्टियां होंगी शामिल, ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंची

India Alliance Meeting mamata banerjee reached delhi
राष्ट्रीय

4 दिनों में 7 राज्यों में मानसून की दस्तक, जानिए अगले 48 घंटों में किन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Monsoon Update
राष्ट्रीय

भारत और इंडोनेशिया ने बढ़ाया सहयोग, एस. जयशंकर-सुगियोनो की बैठक में कई अहम फैसलों पर हुआ मंथन

India Indonesia Joint Commission Meeting
राष्ट्रीय

‘अगली गोली छाती में होगी’ पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

Lawrence Bishnoi Gang
नई दिल्ली

दो साल बाद भारत-नेपाल के बीच हुई बातचीत, विदेश मंत्री शिशिर खनाल बोले- ‘हम एक ही नदियों की संतान हैं’

india nepal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.