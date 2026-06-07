तमिलनाडु में विजय की सरकार पर एमके स्टालिन का बड़ा दावा, बोले-‘तीन महीने में हो सकती है विदाई’



शनिवार को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए TVK सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर डीएमके और उसके सहयोगी दलों का रुख अलग होता, तो राजनीतिक हालात कुछ और हो सकते थे। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं से TVK सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को और मजबूत करने पर जोर दिया। अपने संबोधन में स्टालिन ने कहा कि चुनावों के बाद उनके गठबंधन में शामिल कई दलों ने TVK को समर्थन देने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि सहयोगी दलों के नेताओं ने पहले उनसे इस बारे में चर्चा की थी और उनकी जानकारी में ही यह कदम उठाया गया था।