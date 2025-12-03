सरकार ने संचार साथी App के प्री-इंस्टॉलेशन पर हटाई अनिवार्यता

केंद्र सरकार ने बुधवार को अपना आदेश वापस ले लिया, जिसमें देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोनों में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) से बचाव के लिए ‘संचार साथी’ पोर्टल (Sanchar Saathi) का आधिकारिक ऐप पहले से इंस्टॉल (प्री-इंस्टॉल) करना अनिवार्य किया गया था। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी नए बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में ही 6 लाख से ज्यादा यूजर्स ने स्वेच्छा से इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लिया है। इसे देखते हुए सरकार को लगा कि जागरूकता अभियान सफल हो रहा है और जबरन प्री-इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रह गई है।