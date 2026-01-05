पार्टी के बाद कोरियन लिव-इन पार्टनर की हत्या, 2 साल के रिश्ते के बाद क्यों आया ये मोड़

लिव-इन पार्टनर ने की कोरियन लड़के की हत्या (File Photo)
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेक्टर-150 एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी में रहने वाले साउथ कोरियन लड़के की उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
मृतक की पहचान डक ही युह (Duck Hee Yuh) के रूप में हुई है, जो साउथ कोरिया के निवासी थे। वह एक नामी कंपनी (कुछ रिपोर्ट्स में मोबाइल कंपनी या लॉजिस्टिक्स फर्म में ब्रांच मैनेजर बताया गया) में कार्यरत थे। आरोपी महिला का नाम लुंजेना पमाई (Lunjeana Pamai) है, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की रहने वाली है। दोनों पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे।
पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को जीआईएमएस (GIMS) अस्पताल से सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया है। अस्पताल पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक को लुंजेना पमाई खुद अस्पताल लेकर आई थी। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। मृतक अक्सर नशे में उससे झगड़ा और मारपीट करता था। विवाद बिगड़ने पर गुस्से में आकर उसने चाकू से सीने पर वार कर दिया, जिससे मृतक की मौत हो गई।
एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों के बीच शराब के नशे में अक्सर झगड़े होते थे। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है और आगे की जांच जारी है। यह घटना लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते विवादों और घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पुलिस ने दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी सूचित कर दिया है।
