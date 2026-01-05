5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पार्टी के बाद कोरियन लिव-इन पार्टनर की हत्या, 2 साल के रिश्ते के बाद क्यों आया ये मोड़

Greater Noida Murder Case: मणिपुर की लड़की ने साउथ कोरियन लड़के की हत्या कर दी। दोनों 2 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

1 minute read
Google source verification

ग्रेटर नोएडा

image

Devika Chatraj

Jan 05, 2026

लिव-इन पार्टनर ने की कोरियन लड़के की हत्या (File Photo)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेक्टर-150 एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी में रहने वाले साउथ कोरियन लड़के की उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

दो साल से लिव-इन में रह रहे थे

मृतक की पहचान डक ही युह (Duck Hee Yuh) के रूप में हुई है, जो साउथ कोरिया के निवासी थे। वह एक नामी कंपनी (कुछ रिपोर्ट्स में मोबाइल कंपनी या लॉजिस्टिक्स फर्म में ब्रांच मैनेजर बताया गया) में कार्यरत थे। आरोपी महिला का नाम लुंजेना पमाई (Lunjeana Pamai) है, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले की रहने वाली है। दोनों पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे।

क्या थी हत्या की वजह?

पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को जीआईएमएस (GIMS) अस्पताल से सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया है। अस्पताल पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक को लुंजेना पमाई खुद अस्पताल लेकर आई थी। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। मृतक अक्सर नशे में उससे झगड़ा और मारपीट करता था। विवाद बिगड़ने पर गुस्से में आकर उसने चाकू से सीने पर वार कर दिया, जिससे मृतक की मौत हो गई।

पोस्टमार्टम के बाद जांच जारी

एडीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों के बीच शराब के नशे में अक्सर झगड़े होते थे। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है और आगे की जांच जारी है। यह घटना लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ते विवादों और घरेलू हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पुलिस ने दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी सूचित कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

Published on:

05 Jan 2026 09:31 am

Hindi News / National News / पार्टी के बाद कोरियन लिव-इन पार्टनर की हत्या, 2 साल के रिश्ते के बाद क्यों आया ये मोड़

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.