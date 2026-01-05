पार्टी के बाद कोरियन लिव-इन पार्टनर की हत्या, 2 साल के रिश्ते के बाद क्यों आया ये मोड़

पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को जीआईएमएस (GIMS) अस्पताल से सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में लाया गया है। अस्पताल पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक को लुंजेना पमाई खुद अस्पताल लेकर आई थी। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ था। मृतक अक्सर नशे में उससे झगड़ा और मारपीट करता था। विवाद बिगड़ने पर गुस्से में आकर उसने चाकू से सीने पर वार कर दिया, जिससे मृतक की मौत हो गई।