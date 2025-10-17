आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला, तीन जवान गंभीर रूप से घायल

उन्होंने संगठन की सैन्य शाखा का नेतृत्व किया और भारत सरकार के खिलाफ कई हमलों का निर्देशन किया, जिसके कारण असम में दशकों तक हिंसा का दौर चला। 2008 से वे बांग्लादेश में निर्वासित जीवन जी रहे थे, जहाँ 2014 में हथियार तस्करी के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हाल ही में 2025 में यह सजा 14 वर्ष की कैद में कम कर दी गई। उल्फा के मुख्य गुट के साथ शांति समझौते से अलग रहते हुए बरुआ अब भी संप्रभुता के मुद्दे पर वार्ता की शर्त रखते हैं, और चीन व पाकिस्तान जैसे देशों से कथित संबंधों के कारण वे भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बने हुए हैं।