गुजरात ATS की बड़ी कामयाबी, आतंकी संगठन ‘जैश-ए-मोहम्मद’ के आठ गुर्गे गिरफ्तार

breaking: गुजरात में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) को बड़ी सफलता मिली है। राज्य में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से कथित रूप से जुड़े आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ATS का दावा है कि आरोपी गुजरात में संगठन का सक्रिय सपोर्ट नेटवर्क तैयार करने और उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। यह कार्रवाई गुजरात के कई जिलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एक साथ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान की गई। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियां तलाशने में जुटी हैं।