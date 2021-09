Happy Teachers Day 2021: ऐसे करें अपने Teacher को Wish, देखें Best Messages, quotes और greetings

Happy Teachers Day 2021 : नई दिल्ली। आज के दिन हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस (Teachers Day) मनाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक (Teacher) का विशेष महत्तव होता है। किसी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए भी शिक्षक का अहम योगदान होता है। शिक्षक दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन (Former President Sarvepalli Radhakrishnan) के जन्मदिन के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों और शिष्यों के लिए विशेष होता है। इस दिन को शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान दर्शाने के रूप में मनाते हैं। आप भी शिक्षक दिवस पर अपने प्रिय शिक्षकों को Teachers Day Greetings, Messages, Quotes, Images, प्यार भरे संदेशों के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

शुभकामना संदेश -

1 - जीवन में जो राह दिखाए,

सही तरह चलाना सिखाए,

माता-पिता से पहले आता,

जीवन में सदा आदर पाता,

मेरा शिक्षक जो कहलाता,

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

2 - जो बनाए हमें इंसान,

दे सही-गलत की पहचान,

उन शिक्षकों को प्रणाम.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

3 - गुरु का स्थान सबसे ऊँचा,

गुरु बिन कोई ना दूजा गुरु करे सबकी नया पार,

गुरु की महिमा सबसे अपार

हैपी टीचर्स डे 2021

4 - भगवान ने दी जिंदगी, मां-बाप ने दिया प्यार।

पर सिखने और पढ़ाई के लिए, गुरू हम है तेरे शुक्रगुजार।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

5 - माता गुरू हैं, पिता भी गुरू हैं, विद्यालय के अध्यापक भी गुरू है।

जिससे भी कुछ सिखा हैं हमने, हमारे लिए हर वो शख्स गुरू हैं।।

शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

6 - अक्षर-अक्षर हमें सिखाते

शब्द-शब्द का अर्थ बताते,

कभी प्यार से कभी डांट से,

जीवन जीना हमें सिखाते!

Happy Teacher's Day 2021

7- Your teachings will never be erased from my mind.

Happy Teachers’ Day!

8- Good teachers are hard to find and we were really lucky to have you as our teacher.

Happy Teachers’ Day!

कोट्स -

1 - गुरु समान दाता नहीं, याचक शीष समान।

तीन लोक की सम्पदा, सो गुरु दीन्ही दान॥

कबीरदास- शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2 - गुरू गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पांय।

बलिहारी गुरू अपने गोविन्द दियो बताय

कबीरदास- शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

3 - यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगो का राष्ट्र बनाना है, तो मुझे दृढ़तापूर्वक मानना है कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो ये कर सकते है वे है पिता, मां और शिक्षक - अब्दुल कलाम

- शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

4 - अपने छात्रों में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनन्द जगाना एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है - अल्बर्ट आइंस्टीन

- शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।