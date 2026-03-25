हरीश राणा की अंतिम विदाई : शमशान पहुंची पार्थिव देह, फूट-फूटकर रो रहा परिवार

दिल्ली एम्स में मंगलवार को राणा को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया और शाम 4:10 पर उन्होंने आखिरी सांसे ली। इस दौरान डॉक्टर्स और अन्य एक्सपर्टस लगातार राणा की निगरानी कर रहे थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद 14 मार्च को राणा को एम्स में भर्ती किया गया था और लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इसके बाद 16 से 23 मार्च के बीच राणा की फीडिंग ट्यूब (खाना और पोषण) बंद की गई और उन्हें सामान्य बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। इसी प्रक्रिय के दौरान 24 मार्च को राणा की मौत हो गई। बुधवार को सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राणा के पिता ने लोगों ने नहीं रोने की प्रार्थना करते हुए कहा कि वह चाहते है उनका बेटा शांति से दुनिया से विदा हो।