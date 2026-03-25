Bihar Politics: पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, क्या अब जाएगी गिरधारी यादव की कुर्सी?

Bihar Politics: नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता जा सकती है। इसको लेकर लोकसभा में जेडीयू के ही नेता दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। नोटिस में JDU नेता ने गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है साथ ही अयोग्य ठहराए जाने की भी मांग की है। विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर प्रदेश में काफी राजनीति हुई थी।